Eintracht, Younes: “Di solito non accetto subito la cessione, qui era tutto perfetto”

Amin Younes, ormai ex centrocampista del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore ha spiegato il perché del trasferimento, dato che con gli azzurri, in questa stagione, poteva ricoprire un ruolo molto utile dati i ricambi delle ali in attacco. Uno dei benefici che avrebbe potuto trovare dal 4-2-3-1 di Gattuso sarebbero stati proprio i minuti in più, considerando che poteva ricoprire tranquillamente tutti e tre i ruoli dietro l’unica punta. Molto felice di essere tornato in Germania, il calciatore libano tedesco si è espresso così in conferenza.

LE PAROLE DI AMIN YOUNES

Queste le parole di Amin Younes: “Non sono il tipo che dice subito di sì ma qui con l’Eintracht tutto era al suo posto. Il club ci ha provato e ci siamo trovati d’accordo. Non vedo l’ora di conoscere a fondo i ragazzi, il progetto Eintracht mi ha convinto e volevo farne parte. Mister Hutter è una persona equilibrata e chiara, mi farà ambientare senza problemi. Mi dà fiducia e per me è importante. Gli obiettivi? Arrivare in finale di Europa League qui e giocare a livello internazionale”.

L’AFFARE YOUNES

“L’Eintracht Frankfurt può contare sui servizi di Amin Younes per i prossimi due anni. Il 27enne esterno arriva al Main in prestito senza commissioni dal top club italiano SSC Napoli. Prima di tutto, le parti hanno concordato un contratto di prestito fino al 30 giugno 2022, dopodiché Eintracht ha un’opzione di acquisto”.

Bobic sottolinea: “Amin Younes può rendere il nostro gioco più imprevedibile con la sua forza e velocità offensive”.

