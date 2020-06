El Panteron Zalayeta, il centravanti riserva dai gol pesanti che non si lamentava mai

Marcelo Danubio Zalayeta. El Panteron. L’ex centravanti, 42 anni a dicembre, rievoca dolci ricordi ai malati di nostalgia. Non è mai stato una star ma è stato amatissimo grazie alla sua dedizione e ai suoi gol pesanti, soprattutto alla Juventus. El Panteron (“Mi diedero questo soprannome dopo una rete segnata al Perugia, con un guizzo da felino” ha raccontato in passato) è arrivato in Italia grazie ai bianconeri e ha vinto anche tanto, nonostante abbia visto poco il campo…. continua a leggere sul sito di riferimento