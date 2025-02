El Salvador apre la sua “mega-prigione” ai condannati degli Stati Uniti. A pagamento

ROMA – El Salvador è pronto a ospitare nelle sue prigioni persone condannate al carcere negli Stati Uniti, anche con passaporto nordamericano: ad annunciarlo è stato il presidente Nayib Bukele, riferendo che la disponibilità sarebbe a pagamento, ma con una tariffa “relativamente bassa”.

Il capo di Stato ha fatto riferimento a un penitenziario specifico, definito “mega-prigione” e noto con l’acronimo Cecot: inaugurato nel 2023 nella località di Tecoluca dopo l’avvio di una campagna di repressione e arresti contro le “maras” Ms-13 e Barrio 18, può ospitare circa 40mila detenuti ed è considerato tra i più grandi al mondo.

In un post diffuso sulla rete sociale X, Bukele ha scritto: “La tariffa sarebbe relativamente bassa per gli Stati Uniti, ma significativa per noi, tanto da rendere sostenibile l’intero nostro sistema carcerario”.L’offerta del presidente è stata confermata dal segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita in questi giorni a San Salvador. Il dirigente ha detto che il governo locale è pronto ad accogliere “criminali pericolosi” e al riguardo si è detto “profondamente grato”. Rubio ha aggiunto: “Nessun Paese ci ha mai fatto un’offerta di amicizia come questa”.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.

We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.

The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq

