el-salvador,-con-la-nuova-riforma-penale-anche-i-minori-a-rischio-ergastolo

ROMA – Entra in vigore a El Salvador la riforma del codice penale per i reati violenti, che tra le novità più importanti ha l’introduzione dell’ergastolo anche per i minorenni. Le nuove norme estendono il carcere a vita in particolare per i reati di omicidio, femminicidio, stupro e appartenenza a bande criminali ed elimina, per coloro che vengono condannati all’ergastolo, i benefici della libertà vigilata e della scarcerazione anticipata.

La riforma è stata fortemente voluta dal presidente Nayib Bukele, che ha fatto della sicurezza uno dei pilastri del proprio governo, fino ad adottare lo Stato d’emergenza sin dal suo insediamento, nel 2022. Tale politica gli ha attirato accuse di arresti arbitrari – 91mila finora – tortura, pene eccessivamente severe e limitazioni ai diritti umani, sia per i cittadini accusati di far parte di bande criminali legate al narcotraffico, sia sui migranti. Dall’alleanza con l’omologo Donald Trump, il governo Bukele ha infatti accettato di ospitare un grande centro di detenzione dove vengono rinchiusi migranti e stranieri arrestati negli Stati Uniti.

Il parlamento nazionale ha adottato la riforma della giustizia il 27 marzo e, come stabilito dalla legge, sono dovuti passare trenta giorni per la sua entrata in vigore. Nel frattempo, contro il nuovo quadro giuridico sono intervenute varie organizzazioni per i diritti a partire dall’Onu.In una nota congiunta, Unicef e Comitato sui diritti dell’infanzia hanno espresso “profonda preoccupazione”, sottolineando che “l’imposizione dell’ergastolo e di pene detentive eccessivamente lunghe a bambini e adolescenti costituisce una contraddizione con gli standard sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia. Tali standard minimi- si legge ancora- prevedono che i minori in conflitto con la legge siano trattati in modo da dare priorità alla loro riabilitazione e reintegrazione, e che la privazione della libertà sia utilizzata solo come misura di ultima istanza e per il tempo più breve e appropriato”.

Infine, i due organismi Onu hanno evidenziato come l’ergastolo agli under 18 sarebbe “non solo dannosa per i minori, ma anche estremamente costosa e inefficace nella prevenzione della criminalità”, generando anche “gravi ripercussioni negative sulla salute fisica e mentale” dei minori.

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