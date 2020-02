​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! La ​Juventus cerca volti nuovi in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio pallino della società bianconera, ovvero Stephan El Shaarawy, pronto a rientrare in Italia. Il Faraone, volato in Cina, allo Shanghai Shenhua, ha provato a rientrare nella nostra Serie a già durante il calciomercato di gennaio e alcuni club si erano…

L'articolo El Shaarawy vuole tornare in Serie A: ritorno di fiamma della Juve? proviene da Notiziedi.

