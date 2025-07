Elba, un uomo di 84 anni è annegato davanti alla spiaggia del Cotoncello

(Adnkronos) – Un uomo di 84 anni ha perso la vita in mare davanti alla spiaggia del Cotoncello, nella località di Sant’Andrea, nel comune di Marciana Marina, al’isola d’Elba. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano è stato avvistato in difficoltà in acqua e soccorso da un gommone privato, che lo ha riportato a riva in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato la rianimazione con l’uso del defibrillatore. Le manovre sono proseguite con l’arrivo dell’equipe dell’elisoccorso Pegaso 2, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano: il medico ha potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto per annegamento.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i volontari della Pubblica Assistenza di Campo nell’Elba, la Misericordia di Pomonte, i carabinieri e gli uomini della guardia costiera per i rilievi del caso.