AGI – Domenica e lunedì si vota in sette regioni e per il referendum sul taglio dei parlamentari. I big sono scesi in piazza per i comizi finali o hanno parlato a programmi televisivi e telegiornali. Le posizioni finali prima dell’appuntamento elettorale dei principali leader di partito.

Zingaretti: “Pd pilastro contro le destre”

“È una partita molto difficile, ma sono contento che siamo gli unici presenti ovunque e a livello locale siamo il pilastro di una possibile alleanza di alternativa alle destre. È un problema rispetto alle politiche nazionali ma è l’unica certezza per chi si oppone alle destre e mi dispiace per chi non l’ha capito”.

L’articolo Election Day, la serata conclusiva della campagna elettorale proviene da Notiziedi.

