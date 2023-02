“Il MIMIT lavori per prevenire la crisi aziendale”

“Il ministro del Lavoro e i ministri delle Imprese e del Made in Italy interloquiscano direttamente con il gruppo Electrolux per chiarire in termini definitivi se vi siano ipotesi di vendita a multinazionali o di ingressi nella compagine azionaria della società svedese. E mettano mano a misure anticrisi per il settore”.

Lo chiede la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, assieme ai colleghi dem Vinicio Peluffo e Mauro Laus, in un`interrogazione al ministro del Lavoro e ai ministri delle Imprese e del Made in Italy, in merito alla situazione della Electrolux e del settore dell’elettrodomestico.

Per la capogruppo dem il Governo dovrebbe “valutare l’introduzione di norme specifiche di accompagnamento e rafforzamento al bonus grandi elettrodomestici a sostegno del settore del ‘bianco’ e dell’indotto a esso correlato, al fine di contenere la perdurante crisi produttiva e i riflessi sul piano occupazionale”.

Ciro Di Pietro

L’articolo Electrolux: verificare le norme a sostegno del settore bianco proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento