elena-arpegaro-responsabile-marketing-di-julius-meinl-italia

Milano, 11 set. (askanews) – Elena Arpegaro è la nuova responsabile marketing di Julius Meinl Italia. Fondato nel 1862 a Vienna, Julius Meinl è uno dei marchi di caffè più antichi a livello internazionale con al sito produttivo di Vicenza.

Nel suo nuovo ruolo, Elena Arpegaro sarà responsabile delle strategie di marketing e comunicazione di Julius Meinl Italia, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand nel mercato italiano e di sviluppare progetti dedicati al canale professionale, in particolare nel mondo horeca.

Con oltre vent’anni di esperienza nel largo consumo alimentare, Arpegaro porta in Julius Meinl un solido background nel marketing strategico e operativo. Dopo gli esordi in Cameo nel 2005, dove ha seguito brand iconici come Muu Muu, Ciobar e Paneangeli, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Successivamente ha lavorato come marketing manager Italia in Paulaner, e, più di recente in Germinal group come responsabile marketing e comunicazione.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Julius Meinl, un marchio che coniuga una storia straordinaria con una continua spinta all’eccellenza – ha dichiarato Arpegaro – Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare l’unicità di Julius Meinl e consolidarne la presenza in Italia, sviluppando progetti capaci di creare valore per i nostri partner e di offrire ai consumatori esperienze autentiche, momenti speciali per assaporare appieno la pausa caffè”.