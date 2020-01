Elena Morali a Pomeriggio 5, in lacrime, ha raccontato la sua verità sui suoi tradimenti e sulla relazione con Scintilla. La Morali ha detto di non poter parlare e raccontare troppo per non far arrabbiare nessuno, anche gli avvocati. La showgirl ha poi sottolineato di condividere il pensiero di Pupo e di aver amato due persone senza essere in grado di prendere alcuna decisione. Ecco le sue dichiarazioni nel video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento