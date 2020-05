Elenoire Casalegno, intervista: “Nella puntata su Frizzi ho faticato a trattenere le lacrime” | ESCLUSIVA

Elenoire Casalegno è tornata a lavorare al programma di Tv8 che conduce insieme a Giovanni Ciacci. La coppia più divertente del piccolo schermo si è rimessa in moto per tener compagnia ai telespettatori con le nuove puntate di Vite da Copertina. Per comprendere meglio come sia cambiata la loro quotidianità professionale e cosa abbiano in serbo per noi telespettatori abbiamo intervistato in esclusiva Elenoire. Ecco cosa ci ha raccontato su come siano cambiate le cose negli studi di Sky a causa del Covid-19 e di tutte le misure di sicurezza da adottare oltre che al distanziamento sociale. Con lei abbiamo parlato della puntata dedicata a Frizzi, ma anche di Valeria Marini e di GF Vip oltre che di Giovanni Ciacci.

Elenoire Casalegno, intervista esclusiva: il ritorno in tv con Vite da Copertina

Come è stato ritornare in studio per registrare le nuove puntate di Vite da copertina?

Da un lato è stato, come dire, un sospiro di sollievo. Poter lavorare significa occupare parte della propria giornata e tornare ad essere attivi. E’ però un lavorare differente rispetto a quando abbiamo chiuso, prima della quarantena. A tratti è tutto molto surreale. Nel palazzo di Sky dove lavorano 1500 persone credo che ad oggi non arriviamo a 100 persone. Noi siamo stati la prima trasmissione Sky, al di là dei telegiornali, a riprendere, ma ci sono degli iter fondamentali da seguire.

Arrivi, c’è una entrata ad hoc, che non corrisponde più all’uscita, c’è un punto dove ti fanno lo scanner per controllare che il tuo stato di salute sia ottimale. Ti danno guanti e mascherina ogni giorno. Io arrivo nel mio camerino, vado al trucco in una sala dove siamo solo io e la truccatrice e nessun’altro. Prima era una sala comune. La truccatrice è… hai presente CSI? Cuffia, occhiali, mascherina, guanti e camice … .

Fa venire un po’ i brividi…

Esatto sembra tutto surreale, sembra di vivere su un set di un film di fantascienza. Dopo tutto questo si raggiunge lo studio uno alla volta. Qui vi è un numero minimo indispensabile di addetti. I cameraman che sono a 5 metri di distanza da noi con tanto di mascherina e guanti. Solitamente avevamo ben tre autori con noi, ora sul set si presenta un solo. C’è poi uno della produzione e ciascuno ha il suo ‘banchetto’ – come lo chiamo io – a distanza di tre o quattro metri uno dall’altro. La truccatrice se ha bisogno di ritoccarci o tamponarci, siccome deve rimanere fuori dallo studio, deve chiedere di poter entrare e deve uscire una delle persone che sono in studio con noi perché non si può superare un certo numero.

Oltre a ciò ci sono le figure dei sorveglianti che controllano che sia fatto tutto a norma. Alla mensa, infine, si mangia in un tavolo separato da soli. Questo è ciò che avviene oggi. Ecco perché l’idea di poter tornare a lavorare è qualcosa che fa bene alla mente, al corpo e allo spirito, però chiaramente per chi ritornerà in questi giorni è ovvio che non sarà un lavorare come prima.

E’ tutto chiaramente diverso. Siamo oltretutto tutti quanti molto confusi perché nessuno di noi, nessuna generazione presente, ha mai vissuto una situazione di questo tipo.

Siamo spaventati e stressati, aggiungerei …

Eh, non è che stando chiusi in casa ci si riposi. Soprattutto in questa situazione. Io credo che molti italiani in questi giorni non stiano dormendo bene.

Sì, sono aumentate infatti le richieste di farmaci e aiuto

Io lo sostengo dall’inizio della quarantena. Non c’è solo un problema fisico, ma anche mentale. La salute mentale di tutti noi non va sottovalutata in un periodo come questo. Non dobbiamo dimenticarci oltretutto che sia faticoso per tutti, ma che vi siano persone che già soffrivano di ansia, attacchi di panico e quant’altro ed ora siano messe ancor più a dura prova.

Vite da copertina: anticipazioni e news sulla trasmissione

Ritorniamo a Vite da Copertina. Per quanto tempo andrà in onda? A quante puntate state lavorando?

Noi come previsto stiamo recuperando tutte quelle puntate che chiaramente non sono andate in onda durante il lockdown. Il pubblico non è mai rimasto solo perché sono state programmate le repliche, ma ora, finalmente, torneranno le puntate inedite. Noi lavoreremo fino a fine maggio, chiuderemo quindi tutte le registrazioni a fine mese o forse i primi di giugno. La trasmissione, invece, andrà in onda fino a fine giugno.

I telespettatori vogliono, infatti, leggerezza, vogliono programmi di intrattenimento. Dopo un periodo legato necessariamente all’informazione, ora il pubblico televisivo, e i dati Auditel ne sono la riprova, cerca qualcosa per distrarsi e passare il tempo. Sei d’accordo?

Certo, anche io ero, all’inizio attaccata e incollata ai telegiornali e alla carta stampata, ma anche a tutti i programmi di informazione perché volevo sapere, conoscere, capire tutto. Poi pian piano ho capito che troppe informazioni erano nocive. Mi sono messa a leggere le notizie principali e poi a chiudere il tutto e pensare ad altro per non entrare in un loop pericoloso. La nostra mente va comunque aiutata, alleggerita. Bisogna nei momenti di difficoltà aiutarsi in tutti i modi, tornare a sorridere, a ridere … . Bisogna farlo per la propria salute !

Come pensi che sarà la televisione del prossimo futuro? Quanto ci metterà a riprendere la ‘normalità’ – se di normalità possiamo parlare – e cosa vedremo prossimamente in onda?

Non credo sia facile da gestire tutta la situazione. All’interno delle aziende televisive lavorano oltretutto parecchie persone. Chi potrà continuare in smart-working molto probabilmente proseguirà ancora un po’ così. Non sarà comunque semplice. Penso che i programmi verranno scaglionati per evitare un assembramento nei vari studi televisivi e temo che per ogni produzione verranno dimezzati i professionisti che vi lavoreranno.

Ovviamente quelle trasmissioni che fino a due mesi fa prevedevano il pubblico continueranno a non averlo. Oggi il pubblico in studio dobbiamo scordarcelo. Nei vari studi si ritornerà anche un po' al fai da te microfonandosi da soli. Insomma ritengo, visto anche l'esperienza che sto vivendo, che si dimezzerà un po' tutto e che i vari programmi verranno