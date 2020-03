Eleonoire Casalegno contro Valeria Marini per la lite con la Elia: “Quello che ho visto io tre anni fa…” | Video Mediaset

Eleonoire Casalegno contro Valeria Marini per la lite con Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 22 marzo 2020, infatti, l’ex conduttrice di Mistero ha così replicato alla showgirl del Bagaglino: “Valeria – ha detto la diretta interessata – non mi far dire quello che ho visto io tre anni fa” (il riferimento, evidentemente, è alla comune esperienza passata all’interno della Casa del Gf Vip). Il video da Mediaset Play.

