Elettra Lamborghini, scacco matto ai festini di Sanremo: “Vado a dormire a Montecarlo, tiè”
Elettra Lamborghini, scacco matto ai festini di Sanremo: “Vado a dormire a Montecarlo, tiè”

Redazione-web
By Redazione-web

(Adnkronos) – Nuovo capitolo della saga Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” nelle notti di Sanremo. “Stasera vi frego….sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè”. Così, su Instagram, la cantante in gara fa sapere di aver risolto alla radice il problema del sonno che la affligge dall’inizio di questo festival.  

La cantante da giorni lamenta infatti l’eccessivo chiasso delle notti sanremesi: un tema che ieri ha portato anche sul palco dell’Ariston lamentandosi scherzosamente con i conduttori Conti e Pausini. “Se non smettono coi festini bilaterali scendo giù col megafono”, aveva detto fra gli applausi, prima di lasciare il palco. 

Nei giorni scorsi la cantante si era lamentata di non aver potuto riposare a causa della musica a tutto volume proveniente dai locali vicino all’hotel in cui sta alloggiando. “Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante”, aveva scritto la cantante su X, spiegando di non aver potuto riposare nonostante la stanchezza accumulata: “Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro”. 

Lo sfogo era poi proseguito anche su Instagram, dove la cantante aveva sottolineato l’ora, 3.16 del mattino. “Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all’1 di notte”. 

 

