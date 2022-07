Elezioni, a meno di due settimane dal voto Odinga salta il dibattito: c’è solo il vicepresidente

KENYA – Non sono andati come previsto i dibattiti fra i candidati alla presidenza del Kenya organizzati dai media nazionali a meno di due settimane dal voto, previsto per il 9 agosto. Due dei quattro aspiranti capi di Stato, fra i quali l’ex primo ministro Raila Odinga, sostenuto dal presidente Uhuru Kenyatta, un tempo suo acerrimo rivale, hanno disertato l’iniziativa, organizzata in due incontri che si sarebbero dovuti tenere a poca distanza l’uno dall’altro, nella sede della Catholic University of Eastern Africa (Cuea) della capitale Nairobi. Alla fine quello che doveva essere un confronto è stata soprattutto un’intervista da 90 minuti all’attuale vicepresidente Willam Ruto, candidato della coalizione Kenya Kwanza e, nonostante l’incarico istituzionale ricoperto al momento, figura fra le più ostili al capo di Stato.

L’altro candidato che ha partecipato al dibattito, che pure si è trovato ad affrontare da solo le domande pensate dai cronisti, è stato l’avvocato, sacerdote e fondatore dell’Agano Party David Mwaure Waihiga, che secondo gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto difficilmente otterrà più del cinque per cento dei consensi alle urne.

I SONDAGGI SULLE INTEZIONI DI VOTO

Diversa la prospettiva per Ruto, che secondo una rilevazione della società kenyana Tifa Research pubblicata nei giorni scorsi è al secondo posto nella corsa alla presidenza con il 39 per cento delle intenzioni di voto, contro il 42 per cento fatto registrare da Odinga. Stando alle ricostruzioni dei media di Nairobi, nel complesso il vicepresidente sembra aver fatto una figura discreta, se non altro per essersi presentato. Fra i temi al centro delle domande che gli sono state sottoposte, la sua linea rispetto ad alcune scelte di Kenyatta in materia di giustizia e trasparenza nei contratti per le infrastrutture nazionali.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Elezioni, a meno di due settimane dal voto Odinga salta il dibattito: c’è solo il vicepresidente proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento