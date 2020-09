Il Polo Laico ricandida Luca Bellazzi. Furio Suvilla, ex assessore con Sala poi passato in minoranza, si presenta con Insieme per Vigevano. Infine Giuseppe Squillaci, scuola Dc, in corsa con La strada per Vigevano

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Elezioni a Vigevano, dal Pd agli ex della Dc: sette candidati a sindaco all’assalto della roccaforte leghista proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento