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Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. Trionfo di De Luca a Salerno: exit poll e proiezioni in diretta
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Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. Trionfo di De Luca a Salerno: exit poll e proiezioni in diretta

Redazione-web
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(Adnkronos) – Urne chiuse, dalle ore 15, per il turno annuale delle elezioni amministrative. Sono stati chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Secondo i primi dati degli exit poll il centrodestra è avanti ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa con una percentuale vicina al 60%. Per l’ex governatore della Campania sarebbe la quinta volta da sindaco della città. 

 

 

L’affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. ll dato, registrato da Eligendo, risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 23 era stata del 50,20%. 

 

 

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