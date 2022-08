Elezioni, benvenuti a casa Calenda: “Carlo, fai la lavatrice”

ROMA – Vero che i politici, quasi tutti, impegnati come sono ad immaginare il futuro dell’Italia molte volte si perdono in un bicchier d’acqua. Ad esempio, dentro casa, non sanno come mandare la lavatrice o la lavastoviglie. Per non parlare di quando si deve metter mano alla ramazza, e allora è fuga per convegni. A casa Calenda la formazione è continua, e la moglie del leader di Azione non si perde d’animo. Carlo non capisce o fa finta di non capire? Ed ecco un bel video in cui gli illustra per benino come lavare i panni in lavatrice, che programmi e quanto detersivo usare. Da parte sua Carlo Calenda posta il video e chiede aiuto: “Uno cerca di convincere gli italiani che saprebbe governare il Paese- scrive Calenda sui social- e poi arriva tua moglie e dopo averti spiegato venti volte come funziona la lavatrice, ti manda un video perché non si fida. Crozza salvami tu”.

