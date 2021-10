Elezioni, cala l’affluenza sia per le comunali che per le regionali Calabria

ROMA – Calo dell’affluenza alle urne per l’elezioni 2021. Alle 19 di ieri è stata registrata una partecipazione all’amministrative del 33,18% (1.153 comuni su 1.153). Nella tornata precedente, 5 anni fa, l’affluenza alla stessa ora si attestava al 45,64%.

Molti simile la situazione nei 404 Comuni della Calabria dove sono in corso le elezioni Regionali: alle 19 aveva votato il 22,66% degli aventi diritto. Come riportato sul portale delle elezioni del ministero dell’Interno, nella precedente tornata elettorale del 2020 l’affluenza registrata alla stessa ora è stata del 35,54%. In quell’occasione le urne sono state aperte un solo giorno: domenica 26 gennaio.

