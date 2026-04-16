elezioni-commercialisti,-anc-delusa-ma-determinata

“Prendiamo atto della scelta degli ordini territoriali, che hanno deciso di riconfermare Elbano de Nuccio alla guida del Consiglio Nazionale.

Avremmo auspicato un esito differente, sebbene un primo segnale di continuità e, sebbene le previsioni non fossero favorevoli, non abbiamo rinunciato ad adoperarci per il cambiamento, sostenendo con convinzione la candidatura di Claudio Siciliotti, a cui va il nostro più profondo ringraziamento per essersi speso senza riserve in un’impresa che non esitiamo a definire eroica”. Lo afferma il Presidente ANC Marco Cuchel.

“Da oggi” prosegue Cuchel “riparte il nostro impegno affinché i vertici di categoria intraprendano quel percorso di ascolto e di confronto con la base e con le associazioni che non abbiamo mai smesso di pretendere e che finora è rimasto disatteso.

Il Consiglio Nazionale che si andrà ad insediare non potrà ignorare la rilevante porzione di colleghi che si è espressa in favore della lista contrapposta.

Per quanto ci riguarda, da domani stesso ripartiremo con la ricerca di risposte e con il riavvio di una dialettica serrata e rigorosa”.