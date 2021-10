Elezioni comunali, come e quando si vota a Roma

ROMA – A Roma si vota per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Ecco come, quando e chi sono i candidati.

SEGGI APERTI DOMENICA 3 E LUNEDì 4 OTTOBRE

I seggi in cui i cittadini romani potranno recarsi per votare rimarranno aperti domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 4 ottobre, dalle 7.00 alle 15.00.

In caso di ballottaggio si tornerà a votare domenica 17 e lunedì 18 ottobre

COME SI VOTA

Al seggio verranno consegnate a ogni cittadino votante due schede, una azzurra e una grigia. La scheda azzurra è per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Si vota tracciando un solo segno in corrispondenza del nome del candidato sindaco e il voto verrà attribuito unicamente al candidato sindaco; oppure si vota tracciando un solo segno su una delle liste collegate al candidato sindaco oppure sulla lista e sul nome del candidato sindaco. In questo modo il voto verrà attribuito sia alla lista che al sindaco ad essa collegato.

La scheda grigia è per l’elezione dei Presidenti e dei Consigli di Municipio.

Si può esprimere una sola preferenza, scrivendo il cognome nelle righe poste di fianco al simbolo della lista; si possono anche esprimere due preferenze per i candidati consiglieri comunali, scrivendo il cognome nelle righe poste di fianco al simbolo della lista. In questo caso, i candidati devono essere però di genere diverso: un candidato di genere femminile e un candidato di genere maschile, o viceversa. In caso contrario la seconda preferenza verrà annullata.

IL VOTO DISGIUNTO

Sia per il sindaco, il consiglio comunale, il presidente e i consiglieri municipali è possibile esprimere un voto disgiunto. In questo modo: – tracciando un segno sul nome del candidato sindaco (o presidente di municipio) e un altro segno su una lista non collegata: in tal caso il voto verrà attribuito al candidato sindaco scelto e anche alla lista non collegata a lui.– Si possono esprimere anche due preferenze, sempre ricordando che una deve essere per un uomo e una per una donna. In questo caso, ancora, il voto andrà al candidato sindaco e anche ai due candidati consiglieri appartenenti a liste non collegate a quel candidato sindaco.

Solo per i residenti nel Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1, ci sarà una scheda rosa per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 11.

LEGGI ANCHE: Roma, bagno di folla per Calenda: “Andremo al ballottaggio con Gualtieri e vinceremo” Gualtieri chiude la campagna elettorale con Zingaretti: “Roma può rinascere” Comunali Roma, Raggi: “Io sindaca scomoda e sola, ma non mi arrendo” Roma, Michetti chiude campagna elettorale coi leader del centrodestra: “Vinciamo al ballottaggio”

I CANDIDATI

Ambiscono al Campidoglio 22 candidati sindaci, le liste collegate sono 38. Ecco chi sono, nella scheda fac-simile.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Elezioni comunali, come e quando si vota a Roma proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento