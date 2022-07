Elezioni, Conte: “Due mandati? Con Grillo risolveremo in settimana”

ROMA – Della questione dei due mandati in M5S con Grillo “stiamo discutendo in queste ore, risolveremo in questa settimana, anche sulle modalità per valorizzare esperienza e competenze”. Giuseppe Conte, presidente M5S, lo dice lasciando l’assemblea Coldiretti. “Presto parleremo dei nostri programmi e non di questa questione che non credo interessi molto”, aggiunge Conte.

Ieri il leader del 5 stelle ha smentito la notizia secondo cui Grillo aveva minacciato di lasciare il M5s nel caso in cui Conte avesse deciso di rivedere la regola del doppio mandato: “Tra me e Beppe Grillo non c’è stata nessuna telefonata ieri sera (martedì ndr). Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito a un suo aut aut su questioni interne al Movimento. Abbiamo di fronte una grande battaglia da combattere tutti insieme per il Paese, guardiamo uniti nella stessa direzione”, ha dichiarato in una nota.

CONTE: “DI MAIO? COLPA DELLA CRISI È ANCHE DI CHI HA FORMATO NUOVO PARTITO”

“La crisi è stata originata da chi ha voluto in una situazione assolutamente drammatica per il paese dedicarsi anziché alle funzioni ministeriali a formare una nuova formazione politica, e questo è sicuramente un elemento di destabilizzazione”, aggiunge il presidente M5S, lasciando l’assemblea Coldiretti, riferendosi alla scissione di Luigi Di Maio e alla caduta del governo Draghi.E la responsabilità è “ancor prima di chi ha pensato di inserire nel dl Aiuti una norma che non c’entrava nulla come quella sull’inceneritore”, aggiunge Conte.

