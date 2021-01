AGI – Elezioni e Covid: nel 2020 la pandemia ha causato rinvii ma non ha impedito che si votasse in decine di Paesi nel mondo e decine di altri appuntamenti con le urne sono in agenda nel 2021.

Chi ha votato nel 2020

Nel 2020 si sono concentrate decine di elezioni in tutti i continenti, oltre alle presidenziali Usa del 3 novembre. Nel continente americano, il 6 dicembre in Venezuela si sono tenute le elezioni legislative dall’esito contestato: a vincere è stato il partito chavista di Nicolas Maduro. Il presidente ha il controllo dell’istituzione finora in mano all’opposizione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Elezioni e Covid, ecco la mappa dei Paesi al voto nel 2021 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento