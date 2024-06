elezioni-europee,-urne-aperte-anche-in-irlanda

Dopo l’Olanda, gli irlandesi votano anche per le amministrative

Delgany, 7 giu. (askanews) – Urne aperte oggi in Irlanda e in Repubblica Ceca (dove si voterà anche domani, come in altri paesi, Italia compresa): sono i secondi paesi dei 27, dopo l’Olanda, ad andare a votare per le Europee.In Irlanda si vota anche per le elezioni amministrative. I temi dominanti della campagna elettorale sono stati immigrati e rifugiati, questioni che rischiano di alimentare un rafforzamento dell’ultradestra.Le urne chiuderanno alle 22 ora locale (le 21 in Italia): in gioco vi sono 14 deputati europei (il 2% del totale) e 949 cariche locali.