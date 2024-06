elezioni-francia,-si-teme-notte-ad-alta-tensione

(Adnkronos) – Si teme una serata ad alta tensione in Francia dopo il primo turno delle elezioni anticipate 2024. In varie città, da Parigi a Grenoble passando per Lione, i commercianti ‘blindano’ i negozi, allestiscono ‘barricate’ con pannelli di legno a protezione delle vetrine. “Certo che siamo preoccupati”, dice il presidente della Federazione delle associazioni dei commercianti e degli artigiani parigini (Facap), Thierry Véron, citato da Le Figaro.

Lione in particolare è già ‘blindata’. Sono più di 200 i poliziotti mobilitati per gestire eventuali disordini. Lo riporta Bfmtv, precisando che il numero di forze in campo è ben superiore al dispiegamento deciso in occasione delle elezioni europee del 9 giugno, che hanno visto il trionfo del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella e portato il presidente francese Emmanuel Macron ad annunciare elezioni anticipate.