Elezioni. Il Terzo Polo punta sulla Lombardia, guardando alle regionali

MILANO – Il ‘Terzo Polo’ punta forte sulla Lombardia, “la terra del fare e dei valori”, dove “il risultato sarà migliore della media nazionale”. A dirlo è Matteo Renzi, leader di Italia Viva che, durante la presentazione dei candidati centristi nei collegi lombardi, non nasconde di ambire ad un risultato importante nella regione “locomotiva d’Italia”. Con uno sguardo che, dalle politiche del 25 settembre, arriva fino alle regionali della prossima primavera.

Renzi punta quindi al bacino di “elettori moderati” della Lombardia, aprendo la caccia al voto “dei delusi per la caduta del governo Draghi”. Da un lato, gli “elettori moderati di Forza Italia, che ha appaltato la leadership del centrodestra ai sovranisti”. Dall’altro, “gli elettori riformisti del Pd del 40%”, che oggi “non possono votare un Partito democratico che vuole abolire parte della proprietà privata e addirittura immagina di mettere un limite ai profitti, tornando a un modello di economia di tipo sovietico”.

Ed è proprio nei confronti dei dem che il leader di Italia Viva non risparmia attacchi. Dal giudizio lapidario su un Letta “imbarazzante, che non ne ha azzeccata una”, fino alla proposta dell’abolizione dei jet privati, segno di “un partito nelle mani dei populisti di sinistra”.

Dal grande valzer delle stoccate renziane, che non risparmiano nemmeno i ragazzi di Fridays For Future (“dobbiamo essere seri, evviva lo sforzo idealista delle nuove generazioni ma no a posizioni ideologiche” come sul nucleare), restano al riparo solo tre big della politica lombarda. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’ex primo cittadino meneghino, Gabriele Albertini, e la vicepresidente di regione Lombardia, Letizia Moratti.

Su Sala, Renzi dice di “esser sempre stato sicuro che non si sarebbe candidato con Di Maio” perché “non troverei nessuna persona che gode della mia stima che si può candidare oggi con Di Maio”. Il ministro degli Esteri “infatti si è candidato con Tabacci, che non gode della mia stima,” aggiunge ironicamente l’ex premier, prima di prevedere un risultato “al di sotto dell’1%” per la lista di Di Maio. Ma, nonostante alle politiche si siano prese strade diverse, il sostegno dei centristi alla giunta Sala non è in discussione.

Il leader di Italia Viva spazza poi via le polemiche per la mancata candidatura di Gabriele Albertini, “verso il quale resta il nostro apprezzamento. Abbiamo la speranza, anzi la certezza, che dal 26 settembre ci sarà spazio per andare oltre”.

Già, oltre. Perché una volta archiviate le politiche ci sarà anche il tempo per approfondire i discorsi con Letizia Moratti, candidata per la presidenza della regione Lombardia contro il ‘suo’ presidente, Attilio Fontana: i rapporti con lei “sono noti, quando ero premier la ringraziai pubblicamente per il lavoro svolto per Expo”. Da qui alle regionali di aprile, quindi, “avremo modo di parlarne”, chiosa Renzi.

Perché, come detto anche dalla ministra Mariastella Gelmini, “il terzo polo non è un cartello elettorale” e, se “le elezioni del 25 settembre sono un primo tassello”, dal giorno dopo “si ragionerà delle Regionali”.

