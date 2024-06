elezioni-in-francia:-aperti-i-seggi-per-il-primo-turno-delle-legislative

ROMA – Francia alle urne per il primo turno delle elezioni legislative. Si sono aperti alle 8 i seggi e lo saranno fino alle 18 e alle 20 nelle grandi città: sono circa 49 i milioni di elettori chiamati ad esprimere una preferenza in 577 collegi elettorali. Il secondo turno, invece, si svolgerà la prossima domenica, il 7 luglio.

I francesi che risiedono all’estero potranno votare recandosi nelle ambasciate o nei consolati del Paese in cui risiedono oppure, dal 25 al 27 giugno per il primo turno e dal 2 al 4 luglio per il secondo, potranno esprimersi tramite voto elettronico. Dai sondaggi, si prevede un’affluenza elevata, soprattutto per i votanti in Francia. Si parla di un 67% di presenze.

L’ESTREMA DESTRA AVANTI NEI SONDAGGI

Sempre secondo i sondaggi, l’estrema destra del Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen ha buone chance per la vittoria di questo primo turno. Le proiezioni danno il partito con una preferenza che oscilla tra il 35 e il 37%. Al secondo posto, l’alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare con una percentuale tra il 27,5 e il 29%. Per ultimo Emmanuel Macron che si attesta tra il 20 e il 21%.

Se nessuno dei candidati otterrà il 50% dei voti al primo turno, i primi due avanzeranno al secondo, così come qualsiasi altro candidato che abbia ottenuto il sostegno di almeno il 12,5% degli elettori registrati. Il candidato con il maggior numero di voti al secondo turno vincerà il seggio diventando membro del Parlamento.

