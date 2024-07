Elezioni in Francia, Elly Schlein: “Sinistra in testa, vuol dire che la destra si può battere”

ROMA – “Risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione. La destra si può battere”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein commenta i primi risultati delle elezioni legislative che si stanno svolgendo in Francia. Dati che vedono in testa la sinistra, a seguire Macron e Le Pen.

Leggi anche: Elezioni in Francia, colpo di scena: in testa la sinistra del Nuovo fronte popolare. Secondo Macron, terza Le Pen

ELEZIONI IN FRANCIA, BARELLI (FI): “LA SINISTRA VINCE SE NON C’È UN CENTRO FORTE“

“Le elezioni francesi dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la sinistra vince se non c’è un centrodestra con un centro forte. La destra che corre da sola è estrema ed è destinata a perdere sempre. Il successo delle sinistre in Francia è un monito che deve essere ben recepito anche da noi. Ecco perché il ruolo di Forza Italia è fondamentale per impedire la vittoria delle sinistre in Italia”. Questo il commento di Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

ELEZIONI IN FRANCIA, RICCI (PD): “FERMATA ONDA POSTFASCISTA DI MARINE LE PEN“

“La Francia dice no all’estrema destra. Il fronte popolare e repubblicano ferma l’onda postfascista di Marine Le Pen. Con il voto di oggi i cittadini francesi si schierano dalla parte dell’Europa e della democrazia: nel loro Paese non c’è spazio per fascisti e estremisti”, scrive Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

ELEZIONI IN FRANCIA, GOZI: “LA NOTIZIA DELLA MORTE DEL MACRONISMO ERA ESAGERATA“

“Diciamo che la notizia della morte del centro e del macronismo era grandemente esagerata”. Lo scrive su X Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe eletto in Francia con la lista del presidente Macron, commentando l’esito del secondo turno delle elezioni legislative in Francia.

ELEZIONI IN FRANCIA, BONELLI: “GRANDE RISULTATO ROSSO-VERDE DEDICATO A MELONI E SALVINI“

“‘Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie’ Questo è dedicato a Meloni e Salvini! Il grande risultato rosso-verde di NFP in Francia. Uniti si vince. Ora dobbiamo andare avanti in Italia per un’alleanza democratica, antifascista, progressista ed ecologista per cacciare l’estrema destra dal governo in Italia. Chi non comprende che nel nostro paese è necessaria un’alleanza per mandare all’opposizione la destra non fa gli interessi dell’Italia”. Cosí su X il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli commentando i primi risultati delle elezioni francesi.

L’articolo Elezioni in Francia, Elly Schlein: “Sinistra in testa, vuol dire che la destra si può battere” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it