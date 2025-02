Elezioni in Germania, vince la Cdu di Merz. Il futuro cancelliere: “Dobbiamo agire velocemente”

di Antonio Bravetti e Sausan Khalil

ROMA – Seggi in chiusi in Germania, dove 59,2 milioni di tedeschi sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del Bundestag, il parlamento federale. Secondo i dati diffusi dagli uffici della Bundeswahlleiterin Ruth Brand alle 14 l’affluenza alle urne è stata del 52%.

Per il primo exit poll della tv pubblica Ard, l’Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz vince le elezioni con il 29%. Seconda l’ultradestra di Afd con il 19,5%, la prima volta nella storia della Repubblica federale. Seguono l’Spd al 16%, i Verdi al 13,5%, la Linke all’8,5%. Rischiano di non entrare al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7%. La soglia di sbarramento è del 5%.

MERZ: ABBIAMO FATTO UN’OTTIMA CAMPAGNA ELETTORALE

“Grazie per questa collaborazione profiqua tra Cdu e Csu, abbiamo fatto un’ottima campagna elettorale”, ha detto il futuro cancelliere Merz. “Ringrazio i nostri elettori e le nostre elettrici per la fiducia che hanno riposto in noi, so qual è la portata della missione che abbiamo e so che non sarà un compito facile. Abbiamo fatto una campagna elettorale molto forte finora che è stata necessaria per discustere delle grandi tematiche del nostro paese, della politica della migrazione, dell’economia, della politica estera e interna ma ora lavoreremo insieme e dovremo parlare insieme si tratterà soprattutto di agire velocemente. Il mondo non aspetta noi là fuori, dobbiamo essere operativi e passare alle azioni. Dobbiamo essere più recepiti a livello mondiale”. Poi merz promette: “La Germania sarà governata in maniera molto affidabile, vi do la mia parola. Il risultato è chiaro, questa sera andremo a festeggiare ma da domani mattina andremo a lavorare”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it