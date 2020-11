Elezioni in Myanmar, San Suu Kyi canta vittoria

AGI – In Myanmar è in corso lo spoglio delle legislative di domenica e ci vorranno diversi giorni prima dei risultati definitivi, ma il partito della popolare leader Aung San Suu Kyi grida già vittoria, affermando di aver conquistato l’80% dei seggi in palio. Molto criticata all’estero per la gestione della crisi dei musulmani Rohingya, valsa accuse di genocidio all’Aja, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) al potere si dice certa di aver ottenuto una “schiacciante vittoria”, con la previsione annunciata dal suo portavoce Myo Nyunt di “aver ampiamente superato i 322 seggi necessari per formare il governo e di andare oltre il record del 2015,

