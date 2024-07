elezioni-in-ruanda,-vince-il-partito-di-paul-kagame:-da-vent’anni-al-potere

ROMA – In Ruanda il partito del presidente Paul Kagame, il Fronte patriottico ruandese (Rwandan Patriotic Front, Rpf) avrebbe ottenuto il 67% dei voti alle elezioni generali dello scorso 14-16 luglio, aggiudicandosi così la maggioranza in parlamento.

Lo riferisce la Commissione elettorale indipendente, chiarendo che tuttavia bisognerà ancora attendere per conoscere il numero esatto di seggi che verranno assegnati al Rpf. Tra gli undici partiti regolarmente registrati, si sono piazzati al secondo e terzo posto due formazioni storiche: il Partito liberale e il Partito democratico rispettivamente con l’11% e il 9% delle preferenze.

Si conferma così la leadership di Paul Kagame, che così si aggiudica la presidenza per il suo quinto mandato consecutivo con il 99% dei consensi, stando al 79% dei voti scrutinati nel paese dell’Africa orientale. Gli altri due sfidanti, Frank Habineza del Partito democratico dei verdi e l’indipendente Philippe Mpayimana, si spartiscono l’1% dei voti.

Le elezioni in Ruanda si sono celebrate nell’anno in cui il paese ricorda i 30 anni dal genocidio, ossia una crisi interna durata circa cento giorni – tra aprile e luglio – in cui si verificò l’uccisione sistematica di persone prevalentemente di etnia tutsi, e si concluse con l’emergere della forza politica tuttora al potere, il Rwandan Patriotic Front. Stime non concordanti indicano tra i 500mila e il milione di morti.

Nonostante le crescenti critiche che Kagame e il suo governo si sono attirate negli ultimi anni, per via della permanenza al potere oltre ventennale del capo dello Stato e una certa stretta alla libertà di espressione, le recenti elezioni sono state considerate dall’Unione africana un buon banco di prova per la tenuta democratica del Paese.

Quest’ultima, in collaborazione con l’organizzazione del Mercato comune dell’Africa orientale e meridionale (Comesa) ha inviato squadre di osservatori per monitorare l’intero processo, dalla campagna al voto, fino allo spoglio delle schede.

La valutazione, condivisa in una nota congiunta, è positiva: il voto si sarebbe svolto in un clima “pacifico e sicuro”, mentre la cittadinanza, i media e la società civile sarebbero stati “adeguatamente coinvolti” per garantire “informazione e partecipazione”. Una nota dolente è rappresentata però dalla “prevalenza di delegati del partito di maggioranza” ai seggi elettorali.

