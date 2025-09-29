lunedì, 29 Settembre , 25

Elezioni in Valle d’Aosta, l’Union Valdotaine darà le carte per il nuovo presidente della regione

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 29 set. (askanews) – Sarà ancora l’Unione Valdotaine a guidare le trattative per la formazione della nuova giunta regionale della Valle d’Aosta. Quando mancano da scrutinare meno del 5% delle schede, l’Uv è infatti la lista più votata, con il 31,77%. Più del centrodestra unito, che con le tre liste di Fdi, Fi e Lega si ferma al 29,5%. Ottimo risultato degli Autonomisti di Centro, che ottengono il 14%, mentre il Pd si ferma all’8%.

Il sistema elettorale valdostano prevede l’elezione di 35 consiglieri, con il proporzionale puro dal momento che nessuna lista o coalizione ha raggiunto il 42% che avrebbe fatto scattare il premio di maggioranza. Dai primi calcoli, Uv e Autonomisti potrebbero avere da soli la maggioranza, ma molto risicata. Ecco allora che lo scenario più plausibile potrebbe essere ancora una volta l’ingresso in maggioranza del Pd.

Le trattative per la formazione della nuova maggioranza si svilupperanno dunque nei prossimi giorni. E il presidente uscente Renzo Testolin ha confermato il gradimento tra gli elettori: è lui il più votato, con oltre 3.200 preferenze.

