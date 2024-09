Elezioni Liguria, Marco Bucci candidato del centrodestra: “E’ la persona giusta”

(Adnkronos) – Il centrodestra esce dall’impasse e scioglie il rebus sul suo candidato a guidare la Liguria. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi annunciano infatti che il candidatoalla Presidenza della Regioneè Marco Bucci, attuale sindaco di Genova.

“Marco Bucci è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del centrodestra”, scrivono in una nota congiunta i leader della coalizione. Bucci “ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore. E’ stato uno dei protagonisti di quel ‘modello Genova’ che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi”, scrivono ancora.

“Siamo convinti che i cittadini liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra. Ringraziamo il sindaco Bucci per aver accettato questa nuova, straordinaria, sfida. Scelta che dimostra ancora una volta il suo amore per la sua terra”, concludono i leader della coalizione di centrodestra.

Con Bucci quindi il centrodestra, dopo i tentativi di intesa di queste settimane, supera lo stallo, riuscendo a schierare una figura civica, senza tessere di partito, a meno di un mese dalla presentazione delle liste. Tornando dunque al primo profilo -quello di un civico appunto- indicato unitariamente dalle forze di governo.

“Marco Bucci sarà il candidato del centrodestra per le elezioni in Liguria. Una persona competente e un grande sindaco che, grazie al modello Genova, ha saputo far rinascere la sua città dopo il crollo del Ponte Morandi e che dal 28 ottobre sarà un grande governatore a servizio della Liguria. Forza Marco, andiamo a vincere!”. Lo scrive sui social, Matteo Salvini.