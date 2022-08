Elezioni, Michele Schiano di Visconti è candidato alla Camera dei Deputati

“Sono ufficialmente candidato per la Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre per Fratelli d’Italia.

Cercherò di rappresentare al meglio il nostro territorio e portare il mio contributo di esperienze per far ripartire il nostro Paese in uno dei momenti più difficili della sua storia.

Con questa complicata legge elettorale è stato difficile comporre la compagine che parteciperà alle elezioni e il mio pensiero va a chi è rimasto fuori dalla competizione e ha dato la sua disponibilità e so che darà il suo massimo apporto per vincere questa storica partita.

Ringrazio il nostro presidente Giorgia Meloni che mi ha scelto per rappresentare Fratelli d’Italia e le tante persone che mi sostengono da sempre e in ogni giorno nel mio percorso. Ho ancora più bisogno di voi e della vostra forza per questa avventura.

E’ per me un nuovo punto di partenza. Entusiasmo, idee, energia, voglia di fatti: sono queste le mie promesse”.

Lo dichiara Michele Schiano di Visconti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale della Campania.

