Elezioni, presentato il simbolo ‘+Europa con Emma Bonino’

ROMA – “Abbiamo oggi presentato il simbolo. Sono determinata, non mi arrendo facilmente, e siamo tutti gasati per la campagna elettorale”. Lo ha detto la leader di Più Europa, Emma Bonino, alla presentazione del simbolo della lista ‘+Europa con Emma Bonino’ in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il logo consiste in un cerchio all’interno del quale, nella metà superiore, compare la scritta +Europa nei caratteri multicolori che ormai la caratterizzano; nella parte inferiore campeggia la scritta ‘con Emma Bonino’ su sfondo giallo, anch’esso un colore tipico della formazione europeista.

“Il simbolo – ha sottolineato il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova – è una leggera evoluzione di quello del 2018, con un piccolo aggiornamento grafico. È un simbolo bellissimo. Siamo pronti ad andare ben oltre la soglia di sbarramento del 3% e a rappresentare il voto europeista, liberaldemocratico e riformatore. Il voto cioè di quelli che vogliono un’Italia protagonista sui diritti, che vogliono difendere la società aperta e l’economia e che sanno che sui diritti non si può rimanere fermi. Se non si va avanti si torna indietro”, ha concluso Della Vedova.

Secondo Riccardo Magi, presidente del partito: ‘il nostro simbolo è l’unico a contenere anche il programma. C’è l’Europa, che è il nostro destino comune: l’unica cosa che dovremmo rafforzare e in cui c’è la soluzione ai tanti problemi del nostro tempo e alle tante crisi che abbiamo di fronte. E poi – ha concluso Magi – c’è il nome della nostra leader, Emma Bonino, che rappresenta una storia, un metodo, un senso delle istituzioni e delle lotte sui diritti”.

