elezioni-presidenziali-in-romania,-sondaggio:-testa-a-testa-simion-antonescu

(Adnkronos) – Si profila un testa a testa al primo turno delle elezioni presidenziali che si terrà domenica in Romania, ripetizione del voto del novembre scorso poi annullato il mese successivo dalla Corte Suprema per sospetta ingerenza russa. Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Flashdata, rilanciato da Euronews, sono tre i candidati con chance di conquistare Palazzo Cotroceni. Fuori dai giochi l’ultranazionalista Calin Georgescu, vincitore a sorpresa del primo turno di novembre, in testa c’è il sovranista e leader di Alleanza unita per i rumeni (Aur), George Simion, con il 29% dei voti, seguito da Crin Antonescu, espressione dell’alleanza di governo Psd-Pnl-Udmr, con il 26%, e da Nicusor Dan, indipendente e sindaco di Bucarest dal 2020, con il 23%.

Più staccati gli altri candidati, tra i quali gli unici che, stando al sondaggio, dovrebbero ottenere un risultato rilevante sono Victor Ponta, già primo ministro tra il 2012 e il 2015 (ma che un sondaggio di Sociopol del 25 aprile dà addirittura come candidato con più possibilità di vincere al secondo turno), con l’8% e la liberale Elena Lasconi, leader dell’Unione Salvate la Romania e che si era qualificata al ballottaggio alle elezioni di cinque mesi, con il 7,5%.

Se questi risultati fossero confermati, i romeni sarebbero chiamati di nuovo alle urne il 18 maggio per il ballottaggio. In un ipotetico secondo turno tra Antonescu e Simion, vincerebbe il primo, mentre il leader di Aur avrebbe la meglio in caso di ballottaggio con Dan. Infine Antonescu avrebbe ragione di quest’ultimo. Il sondaggio di Flashdata è stato condotto su un campione di 7.500 intervistati di età pari o superiore a 18 anni e ha un margine di errore del 3,5%.