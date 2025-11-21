venerdì, 21 Novembre , 25

Elezioni Puglia, Lobuono: "Votare per cambiare governo in Regione"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – ”Ci vuole un segno di affetto nei confronti della nostra Puglia se vogliamo veramente cambiarla. Questo è il momento di cambiarla. Il 23 e il 24 invito tutti quanti voi a portare quanta più gente possibile a votare, perché noi siamo quelli che purtroppo non vanno più a votare”. Così il candidato presidente del centrodestra in Puglia, Luigi Lobuono, nell’incontro a Bari, con cui ha concluso la campagna elettorale dopo una passeggiata nelle vie principali.  

”Il nostro popolo è quello che non va più a votare – ha detto – ma il popolo della sinistra va sempre a votare perché il loro mestiere è quello di creare problemi e mettere i cittadini in condizione di chiedergli un favore. E il favore dopo deve essere ripagato con il voto. Noi non siamo così, noi siamo il popolo che garantisce i diritti ai cittadini e questa sarà l’azione che porteremo avanti alla Regione Puglia. Spero il 25 sarà sotto un governo di centro-destra, finalmente dopo 20 anni di centro-sinistra”. 

