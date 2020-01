Elezioni regionali 2020 in tv: gli speciali di Rai 1, Rete 4 e La7

Sarà una domenica sera molto particolare quella del 26 gennaio 2020. Il motivo? Le elezioni regionali 2020. In tv, dopo che i programmi di prima serata termineranno prima del previsto, inizieranno le varie maratone elettorali per seguire lo spoglio dei voti ed i primi risultati, ma anche per i primi commenti a caldo ed i vari exit poll. Quali trasmissioni dovranno seguire gli appassionati di politica? Dai Rai 1 a La7, passando per Rete 4 si potranno trovare tutte le informazioni che si vogliono.

Elezioni regionali 2020 in tv: Mentana fa terminare prima Giletti

Inutile dire che l’attesa più spasmodica sia, da parte del pubblico televisivo, per la nuova maratona di Enrico Mentana. Il giornalista accontenterà i suoi numerosi fan, ma soprattutto chiunque vorrà essere informato sulle sorti di alcune regioni italiane e sul futuro politico dell’Italia.

Come già accaduto in passato, quindi, Massimo Giletti saluterà i telespettatori di La7 con largo anticipo rispetto al solito. Non è l’Arena chiuderà i battenti alle 23:00 circa e da lì prenderà il via la lunga notte elettorale con la grande attesa per quanto accadrà in Emilia Romagna e in Calabria.

Mentana aprirà lo speciale del tg di La7 ed insieme ai suoi inviati seguirà la chiusura delle urne e seguirà a caldo lo spoglio dei voti per cercare di comprendere la decisione degli elettori.

Elezioni regionali 2020: i risultati su Rete 4 e Rai 1

A chiudere prima saranno anche i programmi di Rai 1 e Rete 4. Niente speciale per le elezioni sull’ammiraglia Mediaset che lascerà spazio a Barbara d’Urso e tutti i suoi ospiti. Mentre, infatti, su Canale 5, la seconda puntata di Live Non è la d’Urso continuerà ad andare avanti indisturbata, sull’ammiraglia avversaria arriverà Bruno Vespa con uno speciale di Porta a Porta. La trasmissione prenderà il via intorno alle 22:50. Il giornalista, insieme agli inviati del Tg1 e ai suoi ospiti, cercherà di tastare il polso alla tenuta del Governo Conte.

Nonostante l’assenza di un programma di approfondimento politico in onda su Canale 5 durante la lunga notte elettorale, Mediaset non rinuncerà a contrastare gli avversari e a tener informati i suoi telespettatori.

La maratona politica approderà dunque su Rete 4 grazie alla puntata speciale di Stasera Italia. Il programma andrà in onda a partire dalle 22:40 circa.

