Elezioni regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4, non ammessa Forza Italia a Foggia”

Elezioni regionali Puglia, comitato Lobuono: "Liste sono 4, non ammessa Forza Italia a Foggia"
(Adnkronos) – La lista presentata nella circoscrizione di Foggia da Forza Italia per le elezioni regionali in Puglia (23 e 24 novembre) “è stata dichiarata non valida”. Lo riferisce il comitato di Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. “Il partito ha già provveduto a controdedurre e lunedì mattina ci sarà un chiarimento con la Commissione elettorale circoscrizionale”, viene spiegato.  

Inoltre si precisa che “le liste che sostengono il candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono sono quattro: “Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Puglia, Noi Moderati”. Infatti la lista “‘La Puglia con noi’ è stata attinta dal provvedimento di annullamento”. Sulla sesta lista, Italia Liberale, vengono preannunciati aggiornamenti.  

