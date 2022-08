Elezioni, Renzi: “Non siamo soli, siamo coraggiosi”

ROMA – “Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. Oggi non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. Prima della convenienza viene la politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo #dammiil5”, scrive su Facebook Matteo Renzi.

RENZI: PROVIAMO A FAR POLITICA SUI TEMI, NON SUGLI SLOGAN

“Sono molto preoccupato. Mentre qui si parla di piccole cose, le tensioni internazionali esplodono: Ucraina, Mare Cinese, Balcani. Come sarebbe bella una campagna elettorale sui contenuti e sui dossier. Come sarebbe bello fare politica sui temi e non sugli slogan. Proviamoci”, aggiunge Renzi.

RENZI: MELONI NON È FASCISTA, BASTA DEMONIZZARLA

“Giorgia Meloni non è fascista, è una donna di destra che non voterò mai. Ha alleati imbarazzanti, ma darle della fascista significa demonizzarla come la sinistra faceva con Berlusconi”, conclude.

