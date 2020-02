Anziché chiarirsi, la situazione si sembra rimanere per certi versi uguale. Si attendevano le suppletive del seggio al Senato ovviamente per il risultato ma anche per capire non solo future…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Elezioni suppletive a Napoli, cosa cambia a sinistra dopo la vittoria di Ruotolo: “Insieme si può battere la destra» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento