Elezioni, Toti e Lupi presentano il loro simbolo

ROMA – “La nostra storia politica è nel centrodestra. La scelta di unirci consiste nel dire che i moderati nel centrodestra ci sono, e saranno determinanti. Stiamo già lavorando al programma”. Così il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi presenta il nuovo simbolo unico con Italia al centro di Giovanni Toti.

“L’unione con Toti serve a dare più forza a quella proposta di buon governo del centrodestra moderato fatto di concretezza, competenza e responsabilità. Vogliamo aggregare chiunque si senta parte di questo metodo partendo dai programmi: scuola, famiglia, energia e infrastrutture”, scrive Lupi su Twitter.

“Ecco il simbolo con cui alle prossime elezioni Italia al Centro correrà con Noi con l’Italia, a sostegno del centrodestra, l’unica coalizione in grado di realizzare davvero il programma di cui il Paese ha bisogno. Con Maurizio Lupi e la nostra lista porteremo responsabilità, pragmatismo e cultura di governo, senza slogan. E sono certo che daremo un contributo prezioso per il centrodestra e anche per il futuro dell’Italia. Rimbocchiamoci le maniche, noi siamo pronti”, le parole di Toti su Facebook.

