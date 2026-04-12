elezioni-ungheria,-finita-l’era-orban:-vince-magyar

Roma, 12 apr. (askanews) – Viktor Orban ha ammesso la sconfitta telefonando al suo rivale, Peter Magyar, quando il risultato delle elezioni ungheresi di oggi è diventato chiaro. Lo ha dichiarato lo stesso leader di Tisza.

Tisza, il partito di Magyar, ha ottenuto un grande risultato. Con metà dei seggi scrutinati, le proiezioni danno Tisza con la possibilità di ottenere i due terzi dei seggi in Parlamento (133), che consentirebbero di modificare la costituzione.

Fidesz, il partito conservatore di Orban, invece sarebbe sotto i 60 seggi. In Parlamento entrerebbe anche Mi Hazank, formazione di estrema destra.