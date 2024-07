Elezioni Usa 2024, per i media Kamala Harris ha già i numeri per la nomination

ROMA – Per Kamala Harris un’ondata di approvazioni. La vicepresidente – come riporta la Cnn – è sostenuta da quasi 2mila delegati, numero sufficiente per ottenere la nomination e diventare così la candidata democratica in corsa alla Casa Bianca, dopo il ritiro di Joe Biden.

“Sono orgogliosa di “Sono orgogliosa di essermi assicurata l’ampio sostegno necessario per diventare la candidata del nostro partito. Non vedo l’ora di accettare formalmente la candidatura”, ha dichiarato Harris in una nota.

Kamala Harris oggi presenzierà a Milwaukee, che ha da poco ospitato la convention repubblicana, per un intervento ad un evento politico.

