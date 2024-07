elezioni-usa,-biden:-“vado-avanti”,-ma-i-donatori-congelano-novanta-di-milioni-di-dollari

ROMA – Momento complicato per la politica americana. Mentre si avvicinano le elezioni presidenziali, il nome di Joe Biden, sembra essere sempre più in bilico. Il presidente in carica non sente ragioni e annuncia le sue intenzioni nel voler andare avanti con la campagna elettorale ma i suoi sostenitori non hanno la sua stessa sicurezza. Dopo l’affondo di George Clooney, uno dei maggiori finanziatori dei dem e per il quale “l’unica battaglia che non può vincere Biden è quella contro il tempo“, anche gli altri donatori fanno un passo un indietro annunciando al ‘Future Forward’ (il comitato più grande per la raccolta fondi), il congelamento di 90 milioni di dollari fino a quando Biden rimarrà in corsa.

I NO A BIDEN E I SILENZI DEGLI EX PRESIDENTI

Ma i no ad una nuova candidatura di Biden, non sono arrivati solo da Clooney. Tra i primi a farsi avanti c’è stato il senatore dem Peter Welch, che ha chiesto pubblicamente al presidente di non ricandidarsi per la Casa Bianca seguito da Hakeem Jeffries, leader dei democratici alla Camera, che nell’incontro di giovedì sera non avrebbe fornito il suo endorsement a Biden. Ma se da una parte sulla candidatura del presidente c’è chi si espone apertamente, dall’altra anche il silenzio fa notizia. È il caso delle famiglie Obama e Clinton, che non esponendosi su quanto sta accadendo, stanno dando a loro modo un segnale agli elettori.

META CANCELLA LE RESTRIZIONI SUGLI ACCOUNT DI TRUMP

Intanto, in vista della Convention repubblicana, la Cnn ha annunciato che Meta, cancellerà le restrizioni degli account di Donald Trump per fare in modo che i due candidati siano messi sulla stessa posizione.

