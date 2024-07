elezioni-usa,-kamala-harris-da-record:-ha-raccolto-200-milioni-di-dollari-in-meno-di-una-settimana

ROMA – Kamala Harris da record. In meno di una settimana da candidata in pectore alla presidenza degli Stati Uniti ha raccolto 200 milioni di dollari. Una cifra importante che denota l’andamento positivo della campagna elettorale.

“Lo slancio e l’energia per la vicepresidente Harris sono reali, così come i fondamenti di questa corsa: queste elezioni saranno molto serrate e decise da un piccolo numero di elettori in pochi Stati”, ha scritto il direttore delle comunicazioni di ‘Harris for President’ Michael Tyler in una nota che annuncia la raccolta fondi.

