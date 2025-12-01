Elf on the Shelf, l’elfo dispettoso è tornato: 10 idee per far divertire i bimbi a Natale

ROMA – ‘Elf on the Shelf’ è tornato. La tradizione natalizia che arriva dagli Stati Uniti, e da qualche anno super trend sui social anche in Italia, ha come protagonista un elfo dispettoso che fa disastri in casa fino al giorno di Natale. Ma cos’è Elf on the Shelf? Letteralmente vuol dire ‘elfo sullo scaffale’ ed è proprio un piccolo aiutante di Babbo Natale spedito dal Polo nelle case di tutti i bambini per far sì che questi si comportino bene in vista dell’arrivo dei regali (una specie di controllore, insomma). Proprio grazie a questo simpatico ometto Babbo Natale riesce a sapere quali sono i bambini che si sono comportati bene e quelli che invece sono stati indisciplinati. Negli Usa gli elfi arrivano nelle case il giorno dopo il Ringraziamento che cado l’ultimo giovedì di novembre e tornano al Polo Nord il giorno di Natale.

In Italia l’arrivo dell’elfo si fa coincidere con il primo giorno del mese di dicembre. E ogni giorno, per 24 giorni, l’elfo combinerà qualche marachella. Come? Ovviamente con la vostra complicità: come ogni buon ospite, il vostro elfo dovrebbe essere in grado di compiere i suoi atti dispettosi per lo più senza confusione e facilmente organizzabili. Ecco quindi 10 idee e buffonate elfiche che divertiranno i bambini. Idee che non richiedono molto tempo per essere allestite e richiedono pochissimi oggetti di scena.

1 – AGLI ELFI È SCAPPATO UN BISOGNINO (di cioccolata ovviamente)

2 – SCHERZETTO CON IL DENTIFRICIO

3 – “TUTTI NASCOSTI I BAMBINI SONO SVEGLI”

4 – “SONO TORNATO! FATEMI ENTRARE CHE FA FREDDO”

5 – GITA IN BARCA NEL LAVANDINO

6 – PIGIAMA PARTY DA ELFO

7 – L’ANGELO SULLA FARINA

8 – IMPRIGIONATO NEL NASTRO ADESIVO

9 – SCHERZETTO CON LE UOVA

10 – APPESO ALLE DECORAZIONI LUMINOSE

(Foto da Instagram)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it