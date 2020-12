Elia Orlando, confronto fra Pietro delle Piane e Simone Gianlorenzi a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso si parla di Elia-Orlando con il confronto fra Pietro Delle Piane e Simone Gianlorenzi. Tutto è cominciato per delle frasi che Pietro ha riportato alla ex fidanzata Antonella Elia dietro le quinte. In studio si confrontano i due compagni. Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando precisa: “il nostro matrimonio è stato di una purezza indescrivibile, amore e semplicità e le persone che stavano la era persona vicino a noi. Quando Antonella ha detto quella cosa ci sono rimasto male, non è stato un matrimonio come quello che viene fatto nel mondo dello spettacolo…ci sono stati altri vip che dopo il matrimonio si sono lamentati perché non sono stati invitati semplicemente perché non c’era rapporto, affetto sincero“. Pietro dal canto suo però difende la ex compagna: “non per giustificare Antonella credo che l’abbia detta perchè ci è rimasta male”.

Ecco il video Mediaset con il confronto fra l’ex di Antonella Elia e il marito di Stefania Orlando.

