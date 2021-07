Elicottero dell’Aeronautica militare soccorre un uomo colto da malore al Parco delle Madonie

ROMA – Alle 14:20 di oggi un equipaggio dell’82esimo Centro Csar (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica militare con sede a Trapani è decollato per una missione di soccorso con elicottero HH-139B per recuperare un uomo colto da malore al Parco delle Madonie. L’elicottero si è diretto all’aeroporto di Palermo Boccadifalco per imbarcare una squadra operativa del Corpo nazionale soccorso alpino (Cnsas) e speleologico per poi dirigersi verso la zona di operazioni. A diffondere la notizia l’Aeronautica militare.

Giunto in zona, intorno alle 15, “l’equipaggio – si legge nella nota – ha immediatamente calato al suolo con il verricello l’aerosoccorritore ed il team del Cnsas che si sono rapidamente diretti verso il punto di recupero, inaccessibile da parte di ambulanze o altri mezzi di soccorso. Dopo aver messo in sicurezza l’uomo, l’equipaggio dell’HH-139B ha quindi eseguito l’estrazione del paziente tramite verricello e, successivamente, di tutto il team a terra, lasciando la zona di operazioni alle 15:15. Pochi minuti dopo, l’elicottero è atterrato sulla piazzola dell’ospedale di Petralia Sottana, dove il paziente è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario”.

L’equipaggio dopo uno scalo presso all’aeroporto di Palermo Boccadifalco per sbarcare la squadra del Corpo nazionale soccorso alpino ha fatto poi rientro alla base militare di Trapani Birgi, dove è atterrato alle 16:30. L’equipaggio ha quindi ripreso il normale servizio di prontezza Sar nazionale (Sistema di ricerca e soccorso, ndr) in attesa di un potenziale successivo ordine di missione. L’intervento è stato avviato su richiesta del Corpo nazionale soccorso alpino e coordinato dalla Sala Operativa del Rescue coordination center (RCC) del Comando Operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Fe), che ha attivato l’equipaggio in prontezza d’allarme H24 dell’82esimo Centro Csar.

L’82esimo Centro è uno dei Reparti del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare che garantisce – 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità – la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. “In questi giorni, inoltre, il personale e gli assetti dell’82esimo Centro Csar – conclude la nota – sono costantemente impegnati nella Campagna antincendio boschivo (Aib), in seguito all’accordo siglato tra il ministero della Difesa e il Dipartimento della Protezione civile”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Elicottero dell’Aeronautica militare soccorre un uomo colto da malore al Parco delle Madonie proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento