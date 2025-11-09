domenica, 9 Novembre , 25

Orrore nel Mali, tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico

(Adnkronos) - Una giovane tiktoker maliana, Mariam Cissé,...

Francia, odore di bruciato in cabina: aereo diretto a Seul atterra a Monaco di Baviera

(Adnkronos) - Un volo Air France partito da...

Achille Lauro ‘sigilla’ la prima giornata delle Atp Finals: musica e spettacolo a Torino

(Adnkronos) - E’ stato Achille Lauro a ‘battezzare’...

Omicidi Villa Pamphili, “Kaufmann ha aggredito agenti in carcere”

(Adnkronos) - Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio...
elicottero-partito-da-venezia-disperso-tra-toscana-e-marche,-due-persone-a-bordo
Elicottero partito da Venezia disperso tra Toscana e Marche, due persone a bordo

Elicottero partito da Venezia disperso tra Toscana e Marche, due persone a bordo

DALL'ITALIA E DAL MONDOElicottero partito da Venezia disperso tra Toscana e Marche, due persone a bordo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. L’allarme è scattato poco prima delle ore 17, quando l’equipaggio ha segnalato un’avaria, dopodiché i contatti radio si sono interrotti. A bordo si trovano due persone. 

Ad Arezzo è stato attivato dalla Asl Toscana sud est il gruppo delle maxi emergenze con il Disaster Manager, che coordina le operazioni di soccorso insieme alle sale operative delle regioni confinanti. Le ricerche coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e speleologico, e mezzi dell’Aeronautica Militare. Diverse ambulanze sono state messe in allerta. 

Le ricerche si concentrano in un’area di circa 20 chilometri tra Toscana e Marche, in particolare sull’Alpe della Luna, tra Badia Tedalda e Borgo di Pace, e nei boschi di Parchiule, vicino a Pesaro e Urbino. Mezzi aerei dotati di sistemi a infrarossi stanno sorvolando la zona, ma le condizioni meteo avverse e la visibilità ridotta complicano le operazioni. Al momento non è chiaro se il pilota sia riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.