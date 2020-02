Elio Germano porta la realtà virtuale in Cineteca Bologna

Elio Germano sarà lunedì 17 febbraio, alle 18 e ore 22, alla Sala Cervi della Cineteca di Bologna (via Riva di Reno, 72) per presentare la trasposizione cinematografica in realtà virtuale del suo spettacolo “La mia battaglia”, tratto dalla traduzione italiana di “Mein Kampf” di Adolf Hitler. “Segnale d’allarme” è il film, realizzato da Elio Germano assieme a Omar Rashid, che nasce da questo esperimento. L’esperienza permette allo spettatore, attraverso i visori, di rivivere la pièce teatrale dalla prima fila immergendosi completamente fino a confondere immaginario e reale. E in quei visori l’attore-mattatore – interpretato da Elio Germano, ripreso da sei obiettivi – è intento in un monologo serrato che diventa presto un crescendo di slogan politici sul senso di comunità,

